Менеджер: бой Мейвезера-младшего и Макгрегора сейчас реален, как никогда

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора Оди Аттар заявил, что бой ирландского бойца с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим очень реален.
«Флойд начал эти переговоры. Теперь предложение исходит со стороны UFC. На данный момент бой реален, как никогда прежде.
Что касается самого поединка, то у Конора великолепный тайминг, мощность, сила. Флойд никогда не встречался с соперником такого уровня. Как болельщик, я очень жду это событие. Не думаю, что Мейвезер нокаутирует Макгрегора, но верю, что у Конора будет шанс отправить в нокаут своего соперника», — приводит слова менеджера Bloody Elbow.