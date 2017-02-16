Ломаченко: боксёры стали бизнесменами и бегут от боёв со мной, как крысы

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBOпрокомментировал то, чтолишили титула WBA перед боем с ним, а также вновь раскритиковал бойцов, отказывающихся от встречи с ним.«Я понимаю, что так решил не Соса. Это политика WBA, они лишили его титула. Конечно, я бы хотел объединить титулы, но всё равно драться с одним из самых сильных парней в дивизионе.Все остальные чемпионы бежали, как крысы с тонущего корабля. Сейчас бизнес стал важнее спорта, все боксёры стали бизнесменами и хотят денег, а не славы», — цитирует Ломаченко Boxing Scene.