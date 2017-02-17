Вл.Кличко: опыт нельзя купить в аптеке, как таблетки

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64-4, 53 КО), в очередной раз коснулся вопроса о возрастной разнице между ним и его следующим соперником — чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО). На сей раз украинец ответил на реплику британца, сказавшего, что бокс — это спорт для молодых.
«Опыт нельзя купить в аптеке, как таблетки», — цитирует Владимира официальный сайт братьев Кличко.
Также украинец отметил те отношения, которые сложились между ним и его соперником.
«То уважение, с которым мы относимся друг к другу — хороший сигнал для бокса. Энтони очень отличается от Хэя и Фьюри. Он — личность», — сказал Кличко.