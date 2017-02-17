Сергей Ковалёв будет защищать дипломную работу в УрФУ в июне 2017 года

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBOбудет защищать дипломную работу в Уральском федеральном университете в июне этого года, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу вуза. Тема дипломной работы российского боксёра не сообщается.В ноябре прошлого года Ковалёв уступил свои чемпионские титулы американцу Андре Уорду, потерпев спорное поражение по очкам. По контракту Уорд обязан предоставить Ковалёву немедленный реванш, однако стороны боксёров до сих пор не согласовали проведение повторного боя.