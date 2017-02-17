Минаков о переговорах с Bellator: надеюсь скоро порадовать хорошими новостями

Российский боец ММА Виталий Минаков рассказал, как обстоят дела с его переговорами с американским промоушеном Bellator.
«Это достаточно тяжёлая тема. Во время обсуждения деталей контракта мы то продвигались вперёд, то снова делали шаг назад. Я провёл в Bellator пять поединков, успев завоевать пояс чемпиона организации и защитить его. Разумеется, я хотел пересмотреть условия соглашения — на тот момент у меня был контракт новичка и порой доходило до абсурда, когда мои соперники за поражение в поединке зарабатывали гораздо больше, чем я за победу. А я уже не в том возрасте — нужно зарабатывать деньги и обеспечивать семью.
Перед Новым годом между мной и руководителем промоушена Скоттом Кокером состоялся разговор, во время которого были согласованы обоюдовыгодные условия. Однако после этого пошли разговоры о моём уходе в UFC, что серьёзно ухудшило наши взаимоотношения. Но на сегодня мы уже провели ряд продуктивных встреч, и я надеюсь, что скоро сможем порадовать фанатов ММА хорошими новостями», — приводит слова Минакова издание «Известия».
23 февраля в подмосковных Химках Минакову предстоит провести поединок с американцем Ди Джей Линдерманом в рамках турнира Fight Night Global 59.