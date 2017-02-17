Кремлёв: Меньшиков достоин поста главного тренера сборной РФ

Генеральный секретарь Федерации бокса Россиипрокомментировал утверждение Олега Меньшикова в должности главного тренера мужской сборной России.«На исполкоме было много живых споров и обсуждений при выборе тренера сборной. Утвердили Олега Меньшикова в должности главного тренера мужской сборной по боксу. Он достоин этого. У этого тренера есть что показать. Подопечные Меньшикова показывали колоссальные результаты. Например, Евгений Тищенко. Лучше Меньшикова на сегодня никого нет.Срок его работы по закону Минспорта составит один год, но нет сомнений, что Меньшиков продолжит работать и дальше.Что касается Лебзяка, то у него был шанс показать, на что он способен. Но большого продвижения не было. А результаты Олега Меньшикова говорят сами за себя», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.