Поединок Бетербиева против Барреры состоится 21 апреля

Российский проспект полутяжёлого веса(11-0, 11 КО) сообщил о том, что 21 апреля в Майами выйдет в ринг против«Спешу поделиться с вами последними новостями относительно моего предстоящего боя. Поединок против американца кубинского происхождения Саливана Барреры состоится 21 апреля 2017 года в Майами (Флорида, США). Я знаю, что мой будущий соперник проживает и тренируется в Майами, где зал будет полон его земляков во время важнейшего боя в моей профессиональной карьере на данный момент. Однако это меня ничуть не смущает, поскольку я твёрдо убеждён, что настоящий спортсмен, который хочет добиться вершин, должен быть готов выступать при любых обстоятельствах и условиях. Пользуясь случаем, я ещё раз благодарю Салливана, который в критический момент переговоров сказал своё веское слово. Я рассматриваю предстоящий поединок как очередной шаг на пути к моей главной цели в профессиональной карьере. Я с нетерпением жду этого боя и надеюсь, что все вы, мои дорогие болельщики, окажете мне поддержку, как вы это всегда делали перед каждым предыдущим боем», — написал Бетербиев на своей странице в «инстаграме».