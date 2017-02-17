М-1 Challenge 74: Юсупов и Пютц весят почти одинаково, Бутенко не уложился в вес

В Санкт-Петербурге состоялась официальная церемония взвешивания субботнего турнира по ММА М-1 Challenge 74, главным событием которого станет поединок между действующим чемпионом организации в полутяжёлом весе(8-0) и немцем(15-2). Чемпион показал вес 93,1 кг, претендент потянул на 92,9 кг.Соглавный поединок тоже будет титульным, несмотря на перевес действующего чемпиона почти в 5 кг.(42-11) не уложился в лимит лёгкого веса, а его соперник(8-1) оказался не против выйти в рэйдж против более тяжёлого соперника. Таким образом, бой всё-таки состоится. Бутенко начнёт его с жёлтой карточкой, сообщает корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.