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175 лет назад 2016
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М-1 Challenge 74: Юсупов и Пютц весят почти одинаково, Бутенко не уложился в вес

17 февраля 2017, пятница. 21:06. Бокс/ММА
В Санкт-Петербурге состоялась официальная церемония взвешивания субботнего турнира по ММА М-1 Challenge 74, главным событием которого станет поединок между действующим чемпионом организации в полутяжёлом весе Рашидом Юсуповым (8-0) и немцем Штефаном Пютцем (15-2). Чемпион показал вес 93,1 кг, претендент потянул на 92,9 кг.

Соглавный поединок тоже будет титульным, несмотря на перевес действующего чемпиона почти в 5 кг. Александр Бутенко (42-11) не уложился в лимит лёгкого веса, а его соперник Абукар Яндиев (8-1) оказался не против выйти в рэйдж против более тяжёлого соперника. Таким образом, бой всё-таки состоится. Бутенко начнёт его с жёлтой карточкой, сообщает корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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M-1 Challenge
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