Лебедев: да, я не служил в ВДВ, но внутри, где сердце, сидит десантник

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжёлом весерассказал, почему выходит в ринг в форме солдата ВДВ.«Да, я никогда не служил в ВДВ, но у меня внутри, с левой стороны, где сердце, сидит такой десантник, что иногда мне даже самому становится жутковато. Во мне настолько развито чувство патриотизма – оно, видимо, сидело во мне, а когда я приехал в Чехов, меня зацепило и оно прорвалось наружу.А мнения диванных критиков… Отслужить год в ВДВ и потом рассуждать на диване – это одно. А вот случай из моей жизни. Заслуженный десантник, Герой России, человек-легенда Владимир Селиверстов мне сказал: «Мой сын из-за тебя пошел на бокс». И общение с такими уважаемыми людьми для меня гораздо ценнее, чем чьи-то слова. Важно, что мы вдохновляем молодёжь на занятия боксом», — рассказал Лебедев в интервью «Р-Спорт».