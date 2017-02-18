Ф. Емельяненко: я не уступаю в скорости более молодым бойцам

Российский боец MMAрассказал о будущем соперникеи своей готовности к бою. Поединок Емельяненко — Митрион состоится в ночь с 18 на 19 февраля на турнире Bellator 172 в Сан-Хосе, США.«Я изучал своего оппонента, видел его выступление вживую. Он очень хороший боец с серьёзным увесистым ударом. Безусловно, я не стал моложе, но я опытный боец. Чувствую себя отлично. Я часто работаю с молодыми ребятами и понимаю, что и физически, и по скорости я им не уступаю. А значит, я всё ещё готов выступать на достойном уровне!» — цитируют Емельяненко «Известия».