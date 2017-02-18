Фергюсон: если Хабиб попытается сломать мне руку, я отшлёпаю его как девчонку

Американецответил на заявлениео том, что тот хочет сломать Тони руку.«Парень говорит, что хочет сломать мне руку? Мне уже ломали руку, но потом я нокаутировал того парня этой же самой рукой. Если Хабиб попытается сломать мне руку, я отшлёпаю его как девчонку. Давай, можешь попытаться сломать её, но у тебя всё равно будут проблемы, потому что я могу бить коленями, локтями и ногами. Буду бить тебя всеми возможными способами», — приводит слова Фергюсона Bloody Elbow.Бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.