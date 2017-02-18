Хантер: то, что делает Альварес — издевательство над боксом

, тренер Андре Уорда и Амира Хана, раскритиковалза требования к соперникам перед боями. Альварес известен своими запросами к определённому весовому лимиту на его поединках.«То, что делает Канело — издевательство над боксом. Он может требовать, чтобы к нему относились как к звезде, но не может требовать, чтобы его считали одним из лучших боксёров мира. У него куча запросов в каждом бою, он хочет получить от соперника миллион уступок.Он использует своё право главной стороны в переговорах. Таков бокс — у Канело преимущество, и он контролирует ситуацию. Но это издевательство. Настоящие боксёры так не поступают», — цитирует Хантера ESPN.