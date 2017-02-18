Холлоуэй: если Алду хочет бегать за Макгрегором — его дело. Я не буду

Претендент на титул чемпиона UFC в полулёгком весезаявил, что не станет просить боя с, как многие другие бойцы.«Я думал, мы тут все мужчины, но они бегают за Макгрегором, пытаясь получить то и это. Если этому суждено быть, то оно будет. Я ни за кем не бегаю. Я заработаю свои деньги на своих боях.Если Алду хочет бегать за ним — это его дело. Но я сосредоточен на полулёгком весе сейчас. Если шанс представится, я им воспользуюсь, но не стану упрашивать о нём, как половина парней здесь», — приводит слова Холлоуэя Bloody Elbow.