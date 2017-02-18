Хантер: у Джейкобса хватит навыков для победы над Головкиным

Тренер по боксузаявил, чтоможет победитьпри правильном психологическом настрое.«Не могу предсказать, кто выиграет. Мы уже знаем, что из себя представляет Головкин — шикарный, очень хорошо подготовленный боксёр. У Дэнни есть возможность сделать бой интереснее, чем предыдущие встречи Головкина. Мне нравятся скорость и мощь Джейкобса, они должны сделать бой интереснее.Шансы Джейкобса на победу зависят от того, как пойдёт бой. Можно выбрать стратегию с боксированием, но надо быть готовым к смене плана — ведь у Головкина есть атрибуты для победы. Вот почему Дэнни кроме навыков и физической формы нужен правильный психологический подход. Боксёрских навыков для победы у него достаточно», — цитирует Хантера ESPN.