Вудли: я лучший полусредневес в истории, лучше Сен-Пьера

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли заявил, что он лучший в истории боец смешанного стиля в своей весовой категории. Вудли сравнил себя с бывшим чемпионом организации Жоржем Сен-Пьером, поставив себя выше легендарного ветерана.
«Я лучший полусредневес, который когда-либо дрался в октагоне. Всё, что мне надо, чтобы доказать это — продолжать побеждать. Я более универсален, чем Жорж Сен-Пьер, и бью жёстче», — приводит слова Вудли TMZ Sports.
В марте Вудли предстоит бой со Стивеном Томпсоном на UFC 209.