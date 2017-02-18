Уайлдер: думал, что убил Шпильку, когда нокаутировал его

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBCсчитает, чтоне готов оказать ему сопротивление на ринге в бою 25 февраля.«Многие тяжеловесы говорят, что хотят сразиться со мной. Но правда ли они этого хотят? Все знают, как силён Деонтей Уайлдер. Джеральд Вашингтон большой парень. Я его пару раз видел и не думаю, что он готов к бою со мной. Но он думает, что готов.Когда я нокаутировал Артура Шпильку, пару секунд думал, что он умер. Это просто природная сила Алабамы. Я чувствую себя на 100 %, но посмотрим, какие ощущения будут у меня на ринге, когда я приложу свою силу к человеческому черепу», — приводит слова Уайлдера World Boxing News.