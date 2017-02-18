Бранчук: в принципе, мне всё равно, с кем биться за пояс

Украинецпрокомментировал свою победу над французом Моктаром Бенкаси, одержанную по решению судей.«В принципе, всё прошло здорово. Я просто хотел рассчитать силы и не потратить сразу весь бензин. Мой соперник очень вынослив физически, я смотрел его предыдущие бои. Я старался не форсировать события, много попадал ему в корпус, сбил ему дыхание.Была и пара попаданий рукой ниже пояса, но я этого не хотел. Он поднимал ногу — такая у него защита, блок. В принципе, я не виноват.Какие планы на ближайшее время? Хочется побольше отдохнуть и поработать над ошибками. Я хочу не застаиваться, а расти, развиваться. Хочется забрать пояс.В принципе, мне всё равно, с кем биться за пояс, но если Витрук продержит пояс до того момента, когда я вернусь в титульную гонку, то хорошо. Но мне ведь надо опять пройти определённый путь, чтобы сделать это.Как меня встречают в России? Хорошо. Я считаю, что у нас братские народы. Особенно классно всегда встречают в Питере», — сказал Бранчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Устьянцеву.