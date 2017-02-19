Дамковский: если никому не проиграю, буду вторым в очереди на пояс

Боец MMA Артём Дамковский прокомментировал свою победу над Эриваном Перейрой на турнире M-1 Challenge 74. Дамковский победил по решению судей после третьего раунда.
«Хосе Фигуэйро я очень красиво нокаутировал. Тут бразилец падал и вставал, молодец, конечно. Я боялся рисковать. Он лежит, я не знал, как к нему подойти: у него ноги длиннющие. Вдруг был бы треугольник. Также хочу сказать спасибо всем, кто помогали мне в подготовке. Если сейчас никому не проиграю, то буду вторым в очереди на пояс», — рассказал Дамковский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Устьянцеву.