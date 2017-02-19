Фёдор Емельяненко — Мэтт Митрион. Прямая онлайн трансляция боя начнётся в 06:00

В ночь с 18 на 19 февраля 40-летний россиянин Фёдор Емельяненко (36-4) возвращается в дело. В Сан-Хосе Фёдору предстоит непростое испытание в дебютном бою в рамках организации Bellator, с которой он подписал контракт на несколько поединков. Его соперником станет 38-летний американец Мэтт Митрион (11-5).
Накануне состоялась процедура взвешивания участников турнира Bellator 172. Емельяненко показал 107,1 кг, Митрион — 116,6 кг.
Аналитики букмекерских контор считают Емельяненко фаворитом данного противостояния. На победу Фёдора предлагается поставить за 1.65 (56% вероятности). Шансы Митриона выиграть бой котируются за 2.21 (42%). При этом эксперты полагают, что поединок не будет затяжным. На тотал меньше 1,5 раунда можно поставить за 1.64, ТМ 2,5 раунда — 1.30. Вероятность того, что зрители увидят все раунды, оценивается коэффициентом 3.60.
В рамках турнира выступит представитель Fedor Team Анатолий Токов (24-3). Российскому средневесу будет противостоять бразилец Франсиско Франсе (13-4).
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Мэтт Митрион.