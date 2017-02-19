Юсупов: немного травмировал руку, а в остальном боем с Пютцем доволен

Чемпион организации M-1 Chakkenge в полутяжёлом весе Рашид Юсупов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Устьянцеву прокомментировал итоги поединка против Штефана Пютца, встреча с которым состоялась в Санкт-Петербурге. Угол немца отказался продолжать встречу ввиду тяжёлой травмы лица у Пютца. Это была первая защита чемпионского титула Юсуповым после того, как он завоевал его в поединке с Виктором Немковым.