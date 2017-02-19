Емельяненко: бой с Митрионом перенесут на несколько месяцев

Российский боец ММАпрокомментировал в своём Инстаграм отмену боя с Митроном. Напомним, бой намеченный на 19 февраля был отменён по причине болезни американского бойца.«Несколько минут назад Bellator официально отменил бой, так как мой соперник, попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьёзно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится.Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за всё», — сказал Емельяненко.