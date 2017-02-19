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175 лет назад 2016
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Искать замену Митриону не будут, Емельяненко не выступит на Bellator 172

19 февраля 2017, воскресенье. 03:56. Бокс/ММА
Российский боец ММА Фёдор Емельяненко не выступит в рамках турнира Bellator 172, несмотря на возможные замены в лице других бойцов линейки тяжеловесов компании (Чейл Соннен предлагал свою кандидатуру), сообщил корреспонденту «Чемпионата» Константину Устьянцеву источник из команды Емельяненко.

По его словам, бой с Митрионом, который сослался на проблемы со здоровьем, состоится, однако будет перенесён на более поздний срок.

Таким образом, турнир Bellator 172 возглавит бой двух других тяжеловесов: Шейха Конго и Оли Томпсона.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Фёдор Емельяненко
Новости. Бокс/ММА
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Кто победит: Фёдор Емельяненко или Мэтт Митрион?
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