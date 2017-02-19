Bellator 172. Конго победил Томпсона — и другие результаты турнира

В Сан-Хосе, США, завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 172, главным событием которого должен был стать бой Фёдора Емельяненко и Мэтта Митриона. Позже поединок был перенесён из-за болезни американца. В другом важном поединке Шейх Конго победил Оли Томпсона единогласным решением судей. Российский боец Анатолий Токов победил Франциско Франса техническим нокаутом во втором раунде.
Bellator 172. Результаты поединков:
Главный кард
Шейх Конго победил Олим Томпсона единогласным решением судей
Патрик Фрейре победил Джошуа Томпсона нокаутом во втором раунде
Брук Майо победил Вету Артеагу техническим нокаутом в третьем раунде
Маурисио Алонсо победил Джоша Кощчека техническим нокаутом в первом раунде