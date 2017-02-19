Глава Bellator: постараемся провести бой Емельяненко через пару месяцев

Глава Bellator Скотт Кокер прокомментировал ситуацию с перенесённым поединком Фёдора Емельяненко против Мэтта Митриона из-за болезни американца.
«Мы понимаем, что отменён серьёзный поединок, но здоровье спортсменов превыше всего. Болельщики разочарованы, но я надеюсь, что мы исправим ситуацию. Мы перенесём бой. Сделаем так, чтобы следующий поединок Емельяненко состоялся здесь же, в Сан-Хосе, в ближайшие пару месяцев. Ничего гарантировать не могу, но мы постараемся сделать это», — рассказал Кокер MMA Junkie.