Митрион — критикам: предлагаю вам прийти и помочь мне вывести камни из почек

Американский боец MMAответил критикам, которые обвиняют его в трусости из-за отмены боя противна турнире Bellator 172. Бой был отменён из-за того, что Митрион попал в больницу с камнями в почках.«Спасибо всем за понимание тех страданий, которые мне довелось перенести, пытаясь бороться с камнем с помощью аспирина. А тем дуракам, которые утверждают, что я испугался или симулировал, предлагаю прийти и подержать мои тестикулы, пока я вывожу камень», — написал Митрион в своём «твиттере».