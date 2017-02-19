Митрион — критикам: предлагаю вам прийти и помочь мне вывести камни из почек
19 февраля 2017, воскресенье. 12:27.
Бокс/ММА
Американский боец MMA Мэтт Митрион
ответил критикам, которые обвиняют его в трусости из-за отмены боя против Фёдора Емельяненко
на турнире Bellator 172. Бой был отменён из-за того, что Митрион попал в больницу с камнями в почках.
«Спасибо всем за понимание тех страданий, которые мне довелось перенести, пытаясь бороться с камнем с помощью аспирина. А тем дуракам, которые утверждают, что я испугался или симулировал, предлагаю прийти и подержать мои тестикулы, пока я вывожу камень», — написал Митрион в своём «твиттере».