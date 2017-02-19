Гранадос: я знаю, что выиграл бой против Бронера

Американский боксёр мексиканского происхожденияостался недоволен результатом своего поединка против. Бронер победил раздельным решением судей.«Это был не очень красивый бой. Хочу поблагодарить свою команду. Команда Бронера играла со мной в разные игры. Они хотели изменить вес и другие вещи. Я хочу справедливости. Вы сами всё видели. Раздельное решение? Дайте мне ещё один шанс. Я хочу сделать это ещё раз. Не могу дождаться, когда посмотрю запись боя, потому что я знаю, кто победил», — цитирует Бронера BoxingScene.