Дрозд: если восстановление Митриона затянется, Емельяненко нужен другой бой

Российский боксёр первого тяжёлого весапрокомментировал ситуацию с перенесённым поединкомпротивиз-за болезни американца.«Я, как и все наши болельщики, проснулся утром, чтобы посмотреть бой Фёдора Емельяненко. Был расстроен отменой поединка, но, насколько я понимаю, у Мэта Митриона серьёзные проблемы со здоровьем. Про камни в почках говорят, что это самая сильная боль, которая не может даже сравниться с зубной. Если у него пошли камни, то не стоит удивляться, что он не смог выйти на ринг. Надо понимать, что это профессиональный спорт. Травмы — это одна из вещей, которые происходят с бойцами.Я знаю Фёдора Емельяненко, мы общаемся и дружим. Он очень много сил вложил в подготовку к этому бою, почти год тренировался. Последний поединок Фёдора получился непростым. Я ждал боя с Митрионом, но, к сожалению, дебют Фёдора в Bellator не состоялся. Время, к сожалению, работает не на пользу Емельяненко. Это очень грустно и печально, хочу поддержать его. Сейчас Фёдору надо принять решение – идти дальше или нет.Если Мэт Митрион будет готов выйти на ринг через месяц или полтора, то Фёдору Емельяненко нужно готовиться к этому бою. Если срок восстановления Митриона растянется на полгода, тогда Фёдору стоит найти себе другого соперника и проводить поединок. Я понимаю, что для Емельяненко очень важно сейчас провести бой, он много готовился. После последнего поединка ему хочется поменяться и провести поединок в другом ключе», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.