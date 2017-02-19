Ф. Емельяненко: следующий бой может состояться в мае или июне

«Первые эмоции, которые я испытал — удивление. Но это жизнь, нужно принимать всё как есть. Это то, что может произойти с каждым в любой момент.
За несколько часов до боя менять соперника — это не совсем правильно, поэтому мной и руководством Bellator было принято решение перенести бой.
О дате следующего боя организация объявит в ближайшее время. Для меня, конечно, май, июнь — без разницы. Для того, чтобы хорошо подготовиться, мне нужно несколько месяцев», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.
Напомним, поединок против Митриона был отменён из-за того, что у американского бойца были найдены камни в почках.
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