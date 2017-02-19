Знаменитый свитер Фёдора Емельяненко продадут на аукционе
19 февраля 2017, воскресенье. 17:20.
Бокс/ММА
Знаменитый полосатый свитер прославленного бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко
продадут на благотворительном аукционе. Аукцион проведёт организация Bellator, в которой теперь выступает Емельяненко, а вырученные деньги будут переданы пока не названной благотворительной организации, сообщает MMA Junkie.
Бывший чемпион PRIDE впервые появился в своём оригинальном свитере в 2009 году и с тех пор тот получил большую известность у любителей единоборств. Его прозвали «Славным свитером абсолютной победы», а в Сети ходило много связанных с ним мемов.
Свитер Емельяненко даже снимали в промо видео к бою россиянина с Мэттом Митрионом, который сорвался из-за болезни американца.