Знаменитый свитер Фёдора Емельяненко продадут на аукционе

Знаменитый полосатый свитер прославленного бойца смешанного стиляпродадут на благотворительном аукционе. Аукцион проведёт организация Bellator, в которой теперь выступает Емельяненко, а вырученные деньги будут переданы пока не названной благотворительной организации, сообщает MMA Junkie.Бывший чемпион PRIDE впервые появился в своём оригинальном свитере в 2009 году и с тех пор тот получил большую известность у любителей единоборств. Его прозвали «Славным свитером абсолютной победы», а в Сети ходило много связанных с ним мемов.Свитер Емельяненко даже снимали в промо видео к бою россиянина с Мэттом Митрионом, который сорвался из-за болезни американца.