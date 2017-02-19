Форман: никто не знал Макгрегора, пока он не заговорил про бой с Мейвезером

Легендарный тяжеловессчитает, что чемпион UFC в лёгком весестал претендовать на бой с 12-кратным чемпионом мира по боксу, чтобы прославиться.«Никто даже не знал имени этого парня, а теперь он продолжает заигрывать с идеей боя с Мейвезером. Он должен использовать это и сразиться ещё с сотней человек, пока не случится бой с Флойдом. Теперь он известен. Пока он не говорил о бое с Мейвезером, всё было не так», — приводит слова Формана Boxing Scene.