Джейкобс на 4 кг тяжелее Головкина за 30 дней до боя

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC/WBA/IBF/IBO(36-0, 33 КО) и регулярный чемпион WBA(32-1, 29 КО) прошли взвешивание за 30 дней до боя по требованию WBC.Американец более чем на 4 кг перевесил казахстанского спортсмена. Вес Джейкобса оказался равен 79,3 кг, в то время как показатель Головкина — 74,9 кг, сообщает Boxing Scene. При этом оба боксёра вписались в лимит — 79,9 кг. На финальном взвешивании спортсмены должны будут уложиться в вес до 72,6 кг.Поединок между Головкиным и Джейкобсом состоится 18 марта в Нью-Йорке.