Митрион: все дураки, которые твердят, что я испугался, могут прийти пообщаться

Боец смешанного стиля Мэтт Митрион ответил на сомнения некоторых поклонников единоборств в том, что он снялся с боя с Фёдором Емельяненко из-за болезни. Поединок был отменён из-за того, что у Митриона обострилась мочекаменная болезнь.
«Спасибо всем за понимание того, с какими страданиями я пытался справиться даже без аспирина. А все дураки, что имели наглость утверждать, что я испугался или притворяюсь, могут найти смелость и прийти пообщаться лично, пока я пытаюсь избавиться от этих камней», — написал Митрион в «Твиттере».