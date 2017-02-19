Биспинг: Роузи и Макгрегор получают по $ 10 млн, а я не получал и $ 1 млн

Чемпион UFC в среднем весенамерен сразиться с, чтобы сравниться с самыми высокооплачиваемыми бойцами мира.«Дэна Уайт всегда был честен со мной, и я был доволен теми суммами, что мне платили. Но теперь в UFC новая эпоха, и я вижу эти гигантские гонорары, но мне они не достаются. Не поймите меня неверно, я хорошо зарабатываю, но меня раздражает, что другие получают намного больше.Я бы хотел побыть частью этих гигантских шоу до того, как завершу карьеру. Получить большой гонорар, чтобы я мог уйти. Обеспечен ли я сейчас до конца жизни? Нет. UFC хорошо мне платит, но Ронда Роузи и Конор Макгрегор получают по $ 3 млн плюс проценты от продаж трансляций. Сумма может доходить до $ 10 млн. Я никогда столько не получал. Я и $ 1 млн не получал. Вот почему я хочу денежный бой», — цитирует Биспинга MMA Fighting.