Д. Гарсия: победа над Турманом сделает меня лицом бокса

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC(33-0, 19 КО) считает, что победа над чемпионом WBA(27-0, 22 КО) сделает его суперзвездой.«Этот бой сделает меня лицом бокса. Он выведет меня на большие поединки, но мне надо делать по одному шагу за раз.Учитывая наши стили, это может быть лучший бой года. Я должен быть умным, следовать плану на бой и не заглядывать дальше текущего раунда.Мне комфортно в полусреднем весе. Посмотрим, как буду себя чувствовать после этого боя, но я точно останусь в полусредней категории», — приводит слова Гарсии Boxing Scene.Гарсия и Турман встретятся 4 марта.