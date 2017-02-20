Хантер: команда Альвареса ждёт, пока Головкин состарится

Известный американский тренерраскритиковал предложение команды, сделанное чемпиону мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC. В прессе появилась информация, что Альварес предложил Головкину гонорар в размере $ 10-15 млн, однако боксёр из Казахстана это предложение отклонил.«Я слышал о том, что Альварес предложил Головкину $ 15 млн за бой по принципу «либо соглашайся, либо отказывайся». Я думаю, что это несправедливо, потому что если бы не популярность Головкина, этот бой не был бы таким значимым… Всё довольно просто, команда Альвареса ждёт, пока Головкин не состарится либо же пока его не побьёт кто-то другой», — приводит слова Хантера BoxingScene.