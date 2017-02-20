Владимир Кличко делает ставку на свой опыт в поединке с Джошуа
Бывший чемпион мира украинец Владимир Кличко делает ставку на свой опыт в предстоящем бою с обладателем пояса IBF Энтони Джошуа. Встреча этих боксёров запланирована на 29 апреля в Лондоне.
«Вы можете быть настоящим профессионалом, быть атлетичным и сильным, но единственное, чего вы не сможете, это проглотить пилюлю, которая бы сделала вас опытным. На недавней пресс-конференции в Нью-Йорке я услышал от Энтони, что в предстоящем бою всё будет зависеть от «игр разума». Но я не играю в игры. Я серьёзно отношусь к тому, чем занимаюсь», — приводит слова Кличко BoxingScene.
- 6 сентября 2019
-
23:54
-
22:38
-
21:31
-
21:03
-
19:40
-
18:44
-
18:12
-
17:21
-
16:57
-
16:17
-
15:22
-
14:16
-
12:27
-
11:41
-
10:13
-
10:04
-
09:05
-
08:45
-
06:10
-
02:56
-
00:16
- 5 сентября 2019
-
23:54
-
22:17
-
22:03
-
21:21
-
19:54
-
19:31
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:40
-
16:41
-
15:24
-
13:59
-
12:40
Партнерский контент