Ф. Емельяненко: буду только рад, если Bellator решит провести турнир в России

Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, что будет рад организации турнира Bellator в России, однако сам он с такой инициативой не обращался к главе американского промоушена Скотту Кокеру.
«С моей стороны такой инициативы не было. Но если Скотт решит организовать такой турнир, я буду только рад», — приводит слова Емельяненко издание «Известия».
18 февраля Емельяненко был должен дебютировать в Bellator поединком против Мэтта Митриона, однако их встреча была отложена на неопределённый срок из-за проблем американца со здоровьем.