Иван Дычко перешёл в профессиональный бокс и нацелился на матч-реванш с Джошуа

26-летний боксёр из Казахстанаперешёл профессиональный бокс. Спортсмен подписал контракт с австралийским менеджером Майком Альтамурой и пополнил ряды боксёров его компании MJA Entertainment. Дычко ставит перед собой высокие цели и надеется однажды взять реванш у чемпиона мир IBF в супертяжёлом весеза поражение в полуфинале Олимпиады-2012, проходившей в Лондоне.«Энтони Джошуа — один из тех, кто мотивирует меня. Конечно, не сам он, а мысль о реванше. Я думаю, что победил его в Лондоне. Если он победит Владимира Кличко и сохранит свой титул, наш будущий поединок будет весьма вероятен», — сказал Дычко, слова которого приводит BoxingScene.