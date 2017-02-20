Тренер Емельяненко: какая Фёдору разница, с кем драться?

Тренер Фёдора Емельяненкоотметил, что его подопечному безразлично, кто станет его следующим соперником.«Если драться с Митрионом, то нужно делать это тогда, когда он будет готов, то есть когда болезнь полностью отступит. Вопрос в том, насколько она серьёзна. Если же речь идёт о замене, нужно понимать сроки следующего турнира. Это зависит не только от Фёдора, но и от организаторов.Выбор соперника не от нас зависит. По контракту он должен драться четыре боя, поэтому какая разница с кем? Главное, чтобы мы знали заранее, кто будет соперник. Вот в чём вопрос», — приводит слова Воронова «Спорт-экспресс».