Гвоздик: всё говорит против Кличко, но он победит Джошуа

Украинский боксёр полутяжёлого веса Александр Гвоздик считает, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко победит чемпиона по версии IBF Энтони Джошуа.
«Интересно, кто победит в дуэли Кличко против Джошуа. Мои прогнозы на этот бой? Вроде бы всё говорит против Владимира. Его соперник намного моложе, в последнем поединке Кличко проиграл Фьюри. Не знаю почему, но мне кажется, что Владимир выиграет», — приводит слова Гвоздика X Sport.
Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне, США.