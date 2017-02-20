Гвоздик: всё говорит против Кличко, но он победит Джошуа

Украинский боксёр полутяжёлого весасчитает, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весепобедит чемпиона по версии IBF«Интересно, кто победит в дуэли Кличко против Джошуа. Мои прогнозы на этот бой? Вроде бы всё говорит против Владимира. Его соперник намного моложе, в последнем поединке Кличко проиграл Фьюри. Не знаю почему, но мне кажется, что Владимир выиграет», — приводит слова Гвоздика X Sport.Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне, США.