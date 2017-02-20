Кокер: Bellator не хватило времени, чтобы найти соперника для Емельяненко

Руководитель Bellator Скотт Кокер рассказал, что компания не успела найти замену Мэтту Митриону на бой с Фёдором Емельяненко. Поединок сорвался, когда у Митриона обнаружили камни в почках. Сообщалось, что вместо него с Емельяненко могли сразиться Чейл Соннен или Мухаммед Лаваль.
«На Чейла Соннена у нас были другие планы, которые противоречили этим. Ситуация была сложная, а сроки поджимали. Нам просто не хватило времени, у нас был внутренний дедлайн. Мы были обязаны дать потребителям знать, что этого боя не будет», — приводит слова Кокера MMA Fighting.