Гвоздик встретится с Ю. Гонсалесом 8 апреля

29-летний украинский полутяжеловес(12-0, 10 КО) проведёт свой следующий поединок против кубинца(18-2, 14 КО). Бой пройдёт 8 апреля в Оксон-Хилле (США) в андеркарде поединка между чемпионом WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко и Джейсоном Сосой.«С тренером Педро Диасом я многое изменил в своём стиле. Посмотрите два моих последних боя и увидите, как сильно я бью и как быстро. Я готов к поединкам с лучшими в моём весе», — цитирует Гонсалеса BoxingScene.Поединок будет показан в прямом эфире на телеканале HBO.