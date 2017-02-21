Тренер Сен-Пьера: идеально было бы провести бой с Биспингом или Макгрегором

Тренер бывшего чемпиона UFCподелился мнением по поводу будущих соперников своего подопечного.«Я не знаю деталей, но мне кажется, идеально было бы провести бой с Биспингом или Макгрегором. Это было бы два крутых боя. Я хотел бы услышать разговоры о таких вариантах. В обоих случая Жоржу нужно было бы немного изменить вес. Также есть Тайрон Вудли, чемпион полусреднего веса, но у него поединок против Стивена Томпсона. Если Стивен победит, то у них состоится третий поединок. Но я не думаю, что Сен-Пьер размышляет о поясе чемпиона в полусреднем весе», — цитирует Захаби MMA Fighting.