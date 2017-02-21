Кормье: Джонсон не выдержит 25 минут в моём ритме

Чемпион UFC в полутяжёлом весерассказал о своём будущем сопернике, с которым он встретится на турнире UFC 210 8 апреля.«Бьёт он сильно. У него чистая мощь в ударах. Но дело не только в том, что у него тяжёлый удар, а в том, что он выполняет его очень быстро. Соперники не готовы к его скорости.Выносливость является его слабостью, потому что он много сил вкладывает в удары. Не знаю, хватит ли его на пять раундов боя в моём ритме. Мой ритм — не прогулка в парке. Я не многих знаю, кто мог бы справиться с таким ритмом в течение 25 минут», — рассказал Кормье в интервью Sherdog.