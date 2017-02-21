Bellator сделает объявление по бою Фёдора Емельяненко в конце текущей недели

Американская компания Bellator сделает объявление по боюв конце текущей недели. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель портала MMAJunkie Шамактар Сандху. Известный российский боец ММА должен был дебютировать в Bellator 18 февраля в поединке с Мэттом Митрионом, однако их встреча была перенесена на неопределённый срок из-за проблем со здоровьем у американца.«Скотт Кокер сказал, что до конца этой недели Bellator сделает заявление относительно переноса боя Емельяненко – Митрион», — написал Сандху.