Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Новым тренером Марко Хука стал серебряный призёр ОИ-1996 Октай Уркал

21 февраля 2017, вторник. 20:39. Бокс/ММА
Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBO Марко Хук (40-3-1, 27 КО) нанял в тренеры бывшего боксёра Октая Уркала, серебряного призёра Олимпиады-1996 и бывшего чемпиона Европы во втором полусреднем весе на профи-ринге. На данный момент Хук готовится к поединку за титул временного чемпиона WBC с латвийцем Мариесом Бриедисом (21-0-0, 18 КО), запланированному на 1 апреля в Дортмунде.

«Я очень рад, что заполучил молодого амбициозного тренера, который имеет большой опыт выступлений на ринге. Мы знакомы с ним много лет, потому что были в одной учебной группе у Улли Вегнера. Я доверяю ему и с нетерпением жду начала нашего сотрудничества», — приводит слова Хука Fightnews.
Источник: Fightnews Сообщить об ошибке
Теги
Марко Хук
Новости. Бокс/ММА
21 февраля 2017, вторник
20:39 Новым тренером Марко Хука стал серебряный призёр ОИ-1996 Октай Уркал
19:33 Ломаченко: стану лидером P4P, когда побью ещё пару чемпионов в 135 фунтах
17:57 Bellator сделает объявление по бою Фёдора Емельяненко в конце текущей недели
16:31 Ломаченко: жаль, что реванш против Салидо сорвался
15:14 Тренер Угоноха: победитель боя Угонох — Бризил сразится с Уайлдером
14:51 Кормье: Джонсон не выдержит 25 минут в моём ритме
14:09 Тренер Сен-Пьера: идеально было бы провести бой с Биспингом или Макгрегором
13:48 Де ла Хойя: рассчитываем продать более миллиона PPV на бой Альварес — Чавес-мл.
13:31 Миочич: я не намерен отдавать титул, который так тяжело мне достался
12:10 У Митриона обнаружили 6-7 камней в правой почке, операция состоится 22 февраля
12:04 Россиянин Липинец выступит в андеркарте боя Гарсия — Турман
11:07 Филипович станет соперником Макгири на турнире Bellator 173
10:51 Арум: слухи о бое Пакьяо — Хан — враньё
10:11 Гвоздик встретится с Ю. Гонсалесом 8 апреля
09:52 Макгрегор совершенствует свои боксёрские навыки
09:41 Роуч: всё указывает на то, что бой Мейвезера и Макгрегора состоится
20 февраля 2017, понедельник
23:56 Моралес: у Альвареса большие шансы на победу над Головкиным
22:49 Кокер: Bellator не хватило времени, чтобы найти соперника для Емельяненко
21:48 Гвоздик: всё говорит против Кличко, но он победит Джошуа
20:52 Вл. Кличко: Фьюри играл со мной в психологические игры и уничтожил себя
19:05 Доусон: Стивенсон должен был драться с Ковалёвым, но этого никогда не будет
18:32 Тренер Емельяненко: какая Фёдору разница, с кем драться?
17:14 Опрос: как поступить Фёдору Емельяненко?
16:32 Дразнивший соперника боец-любитель ММА оказался в курьёзном нокауте
16:04 Пютц: решение остановить бой с Юсуповым было верным
14:30 Иван Дычко перешёл в профессиональный бокс и нацелился на матч-реванш с Джошуа
14:11 Ф. Емельяненко: буду только рад, если Bellator решит провести турнир в России
13:18 Владимир Кличко делает ставку на свой опыт в поединке с Джошуа
12:54 Хантер: команда Альвареса ждёт, пока Головкин состарится
12:06 Бронер: девять раундов я боксировал против Гранадоса со сломанной рукой
10:57 Фёдор Емельяненко: проблем с допинг-контролем перед боем с Митрионом не было
10:39 Вадим Немков и Валентин Молдавский подписали контракты с Bellator
09:48 Элиминатор WBO Абрахам — Красничи состоится 22 апреля в Германии
09:30 Сроки рассмотрения апелляции Алояна на лишение медали ОИ не определены
00:52 Д. Гарсия: победа над Турманом сделает меня лицом бокса
19 февраля 2017, воскресенье
23:30 Биспинг: Роузи и Макгрегор получают по $ 10 млн, а я не получал и $ 1 млн
22:22 Хэй: готов к бою с Джошуа, если он победит Кличко
21:20 Сен-Пьер: это официально — я возвращаюсь
20:32 Макгрегор: я прилетел в Лас-Вегас, и Мейвезер оцепенел
18:52 Джейкобс на 4 кг тяжелее Головкина за 30 дней до боя
18:32 Форман: никто не знал Макгрегора, пока он не заговорил про бой с Мейвезером
17:20 Знаменитый свитер Фёдора Емельяненко продадут на аукционе
17:05 Тактаров отказался играть в американском фильме русского, убивающего украинцев
16:34 Ф. Емельяненко: следующий бой может состояться в мае или июне
15:18 Шлеменко: Емельяненко — опытный боец, он знает, как действовать в этих ситуациях
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как поступить Фёдору Емельяненко?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+