Мейвезер-старший: готов вместо своего сына сразиться с Макгрегором

высмеял боксёрские навыки звезды UFC, жаждущего боя с его сыном, Флойдом Мейвезером-младшим. Недавно Макгрегор посетил Соединённые Штаты Америки, где нашёл время для боксёрской тренировки со своим соотечественником Майклом Конланом, который готовится к дебюту на профессиональном ринге.«Кто он такой? Его боксёрские навыки — ничто. Я бы надрал ему задницу. Меня он вообще не впечатляет. Если мой сын решит, что не хочет с ним драться, то я закончу это. И я надеру ему задницу. Я гарантирую вам это», — приводит слова Мейвезера-старшего Daily Mail.