Альварес уверен, что нокаутирует Чавеса-младшего

Мексиканецрассчитывает одержать досрочную победу над своим соотечественником, бой с которым запланирован на 6 мая в США.«Он наговорил много всего за все эти годы, критиковал мою карьеру, постоянно высказывал сомнения на мой счёт. Это подогрело интерес к бою, сделало его более личным делом.Всегда лучше драться против соперника, который идёт вперёд. Это хорошо не только для меня, но и для болельщиков. Это позволит дать им бой с большим количеством попаданий. Чавес — это не тот боец, за которым придётся гоняться по рингу. Это стопроцентная возможность победить нокаутом», — цитирует Альвареса BoxingScene.