Ангуло: Альваресу не хватает мужества сразиться с Головкиным

Мексиканецсчитает, что его соотечественникизбегает боя с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBO«Почему Альварес готов драться с Хулио Сезаром Чавесом-младшим в 164,5 фунта, но не дерётся с Головкиным в 160 фунтах? Потому что имеет место то, о чём я всегда говорил. Это что-то, что либо есть у бойца, либо — нет и чему не может научить тренер. Это мужество.Альварес не хочет драться с Головкиным, потому что тот является жёстким панчером, он силён в 160 фунтах. Альварес без проблем может драться в том весе. Что касается ситуации с Чавесом, то требования к весовой категории истощат его.Чавес не на том же уровне по мастерству, что Головкин, и в команде Альвареса знают, что ему будет стоить больших трудов согнать вес. Альварес будет драться с Чавесом и заработает много денег, вместо того чтобы провести поединок с Головкиным, в котором заработок, возможно, был бы таким же», — цитирует Ангуло BoxingScene.