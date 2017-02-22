Донни Ньетес сразится за вакантный титул чемпиона мира IBF

Бывший чемпион мира в первом наилегчайшем весе филиппинец Донни Ньетес (39-1, 22 KO) сразится за вакантный титул чемпиона IBF в наилегчайшем весе с таиландцем Мор Крунгтептонбури (22-3, 15 KO). Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Себу-сити (Филиппины), сообщает Fightnews.
На данный момент Ньетес занимает третью строчку рейтинга IBF, в то время как его оппонент располагается на четвёртом месте.
Последний раз Ньетес выходил на ринг в сентябре прошлого года против Эдгара Сосы, которого победил по очкам, завоевав титул Интерконтинентального чемпиона WBO в весе 112 фунтов.